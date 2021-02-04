Из-за ссоры с администратором: жительница Броваров подожгла гостиничный номер

4 февраля, 2021, 14:36

В Броварах полиция задержала женщину, которая подожгла кровать в гостиничном номере

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"В городе Бровары женщина подожгла кровать в гостиничном номере, в результате чего частично выгорело убранство комнаты, общей площадью 26 квадратных метров", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 32-летняя местная жительница после ссоры с администратором заведения подожгла гостиничный номер, где временно проживала, после чего исчезла в неизвестном направлении.

На месте работали спасатели, которые локализовали пожар. Во избежание отравления угарным газом администрация отеля приняла решение эвакуировать шестерых жильцов отеля. Пострадавших среди них нет.

Впоследствии полиция оперативно установила местонахождение злоумышленницы и задержала ее в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Сейчас женщина находится в изоляторе временного содержания. Полицейские устанавливают причины конфликта.

Фото: kv.npu.gov.ua

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