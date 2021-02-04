Витренко: Украина должна перейти на использование ядерного топлива из США вместо российского

4 февраля, 2021, 17:13

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина должна отказаться от ядерного топлива из России в пользу американского

Об этом он заявил во время презентации Национальной экономической стратегии-2030.

"Мы должны перейти на поставку ядерного топлива из США вместо топлива из России", - отметил Витренко.

Он отметил, что необходима интеграция украинской энергосистемы с европейской. Но это может произойти раньше 2023 года.

"Мы хотим сделать это, по крайней мере, в 2023 году, возможно, раньше. Без такой интеграции невозможно будет достичь того уровня конкуренции, которую мы видим на рынке, и целостность игроков вряд позволит на это рассчитывать", - отметил Витренко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb