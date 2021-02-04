В Виннице пьяный рецидивист угрожал взорвать многоэтажку

4 февраля, 2021, 10:22

В ночь на 4 февраля из-за угрозы пьяного рецидивиста взорвать дом в Виннице эвакуировали всех жителей многоэтажки

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Пьяный мужчина в 23:30 позвонил в участок и заявил, что у него две гранаты и что он собирается взорвать дом.

Правоохранители эвакуировали жителей дома. Людей вывели на улицу ночью.

Полицейские 2 часа вели переговоры с террористом через закрытую дверь. Для обезвреживания мужчины объявили операцию "Гром".

Когда его жена, которая также была нетрезвой, открыла дверь, то злоумышленника сразу же положили лицом в пол, а в квартире не нашли взрывчатки или гранаты. Отмечается, что в квартире находился шестилетний ребенок горе-родителей.

После задержания выяснилось, что мужчина суммарно отсидел 15 лет за разбой, похищение авто и другие имущественные преступления.

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