В Виннице пьяный рецидивист угрожал взорвать многоэтажку
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.
Пьяный мужчина в 23:30 позвонил в участок и заявил, что у него две гранаты и что он собирается взорвать дом.
Правоохранители эвакуировали жителей дома. Людей вывели на улицу ночью.
Полицейские 2 часа вели переговоры с террористом через закрытую дверь. Для обезвреживания мужчины объявили операцию "Гром".
Когда его жена, которая также была нетрезвой, открыла дверь, то злоумышленника сразу же положили лицом в пол, а в квартире не нашли взрывчатки или гранаты. Отмечается, что в квартире находился шестилетний ребенок горе-родителей.
После задержания выяснилось, что мужчина суммарно отсидел 15 лет за разбой, похищение авто и другие имущественные преступления.
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