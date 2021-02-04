В возрасте 101 года умер отец братьев Суркисов

4 февраля, 2021, 21:40

В возрасте 101 года умер Михаил Суркис - отец Игоря и Григория Суркисов

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо "

Причины смерти пока не известны. В декабре Михаилу Суркису исполнился 101 год.

"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых. Вместе с родными и близкими также скорбят тяжелую утрату сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса ", - говорится в сообщении "Динамо", президентом которого является Игорь Суркис.

Информации о времени и месте прощания с Михаилом Суркисом еще нет.