В возрасте 101 года умер отец братьев Суркисов
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо "
Причины смерти пока не известны. В декабре Михаилу Суркису исполнился 101 год.
"Михаил Давыдович прожил долгую, яркую и достойную жизнь, оставив по себе добрую память. Человек - легенда, который перешагнул столетний порог, навсегда будет примером жизнелюбия для большой семьи Суркисов, многочисленных друзей и знакомых. Вместе с родными и близкими также скорбят тяжелую утрату сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса ", - говорится в сообщении "Динамо", президентом которого является Игорь Суркис.
Информации о времени и месте прощания с Михаилом Суркисом еще нет.
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