В Украину придет похолодание: синоптик Наталья Диденко о погоде 5 февраля

4 февраля, 2021, 18:06

В Украине 5 февраля ожидается порывистый ветер и гололедица, похолодает

Об этом синоптик Наталья Диденко сообщила в Telegram.

"Пятница в Украине будет принимать очередное похолодание", - отметила синоптик.

Завтра в северных областях температура воздуха снизится ночью до -7 ° C ... -12 ° C, днем до -3 ° C ... -9 ° C.

На остальной территории в течение дня ожидается от -4 ° C до + 2 ° C, в южной части + 3 ° C ... + 6 ° C.

Ветер перейдет на холодный северо-западный, будет порывистым, на Востоке с штормовыми порывами.

Ближайшей ночью дожди пройдут в восточных областях, в Днепропетровской и Запорожье.

Однако уже завтра днем в большинстве областей Украины северный антициклон вытеснит осадки с нашей территории - будет сухо, разве что в Карпатах возможен небольшой снег.

Похолодание будет способствовать усилению гололеда, ситуация на дорогах и тротуарах усложнится.

В Киеве завтра также будет очень скользко. Без осадков. Похолодает ближайшей ночью до -5 ° C ... -7 ° C, днем в пятницу ожидается -3 ° C ... - ° C.

По словам госпожи Диденко, выходные похолодание в Украине пойдет дальше и усилится.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb