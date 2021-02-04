В Украине начинаются семинары ВОЗ и ЦОС для медиков о вакцинации против коронавируса
4 февраля, 2021, 21:35
5-11 февраля Центр общественного здоровья и Бюро ВОЗ в Украине проведут семинары для координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут вовлечены в процесс вакцинации против коронавируса
Об этом сообщает пресс-служба ЦОС .
Учения пройдут 60 человек.
Участникам расскажут об особенностях вакцин. Поскольку вакцина Pfizer требует сверхнизких температурных условий, а также объяснят, как ее будут поставлять, какие требования к ее транспортировки и хранению, а также особенности введения.
Обучение поможет настроить координацию и логистику в ходе проведения "первой волны" вакцинации.
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