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В Украине начинаются семинары ВОЗ и ЦОС для медиков о вакцинации против коронавируса

5-11 февраля Центр общественного здоровья и Бюро ВОЗ в Украине проведут семинары для координаторов и специалистов по иммунизации, которые будут вовлечены в процесс вакцинации против коронавируса

Об этом сообщает пресс-служба ЦОС .

Учения пройдут 60 человек.

Участникам расскажут об особенностях вакцин. Поскольку вакцина Pfizer требует сверхнизких температурных условий, а также объяснят, как ее будут поставлять, какие требования к ее транспортировки и хранению, а также особенности введения.

Обучение поможет настроить координацию и логистику в ходе проведения "первой волны" вакцинации.

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