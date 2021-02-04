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Espreso.tvОбществоВ Тернополе в 11-летнего ребенка выстрелили дробью: стрелка арестовали на два месяца

В Тернополе в 11-летнего ребенка выстрелили дробью: стрелка арестовали на два месяца

Валерия Устинова, которого подозревают в стрельбе по детям, взяли под стражу на 60 дней в зале суда

Об этом сообщает областная полиция.

"Его действия квалифицированы по статье 296 часть 4 - хулиганство, совершенное с использованием оружия и 121 часть 1 УК - умышленное причинение тяжких телесных повреждений. Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы", - сообщил руководитель областной прокуратуры Андрей Миколайчук.

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