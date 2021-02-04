В сети появился последний ролик Марадоны перед смертью
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на аргентинский телеканал Cronica.
В ролике можно увидеть, как Диего Марадона обедает. Голова аргентинца забинтована после операции на мозге.
"У меня синяк, но все в порядке", - сказал Марадона в видео.
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Легендарный футболист известен болельщикам благодаря выступлениям за испанские "Барселону", "Севилью", итальянский "Наполи" и аргентинские "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз".
В 1986 году Марадона вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Всего на его счету 90 матчей и 34 голов за национальную команду.
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