В сети появился последний ролик Марадоны перед смертью

4 февраля, 2021, 20:16

В сети появилось последнее видео с Диего Марадоной, которое сделано за несколько дней до его смерти

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на аргентинский телеканал Cronica.

В ролике можно увидеть, как Диего Марадона обедает. Голова аргентинца забинтована после операции на мозге.

"У меня синяк, но все в порядке", - сказал Марадона в видео.

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Легендарный футболист известен болельщикам благодаря выступлениям за испанские "Барселону", "Севилью", итальянский "Наполи" и аргентинские "Бока Хуниорс", "Ньюэллс Олд Бойз".

В 1986 году Марадона вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира. Всего на его счету 90 матчей и 34 голов за национальную команду.

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