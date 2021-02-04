В российском Томске на памятнике Ленину написали "Путин вор"
4 февраля, 2021, 08:40
На памятнике Ленину на центральной площади российского Томска неизвестные написали "Путин вор"
Надпись, сделанная красной краской на задней стороне монумента, появилась вечером 3 февраля, сообщил ТВ2.
Утром к памятнику приехали коммунальные службы и стерли надпись. Памятник Ленину установили в Томске в октябре 1959 года.
Напомним, что 23 и 31 января в Томске проходили акции оппозиции в поддержку политика Алексея Навального.
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