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Espreso.tvМирВ российском Томске на памятнике Ленину написали "Путин вор"

В российском Томске на памятнике Ленину написали "Путин вор"


фото: ТВ2
На памятнике Ленину на центральной площади российского Томска неизвестные написали "Путин вор"

Надпись, сделанная красной краской на задней стороне монумента, появилась вечером 3 февраля, сообщил ТВ2.

Утром к памятнику приехали коммунальные службы и стерли надпись. Памятник Ленину установили в Томске в октябре 1959 года.

Напомним, что 23 и 31 января в Томске проходили акции оппозиции в поддержку политика Алексея Навального.

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