В Омске скоропостижно скончался заместитель главврача медучреждения, где спасли жизнь Навальному
Об этом сообщают российские СМИ.
Информацию о смерти 55-летнего медика прокомментировали в Министерстве здравоохранения региона.
"Мы еще долго не сможем принять эту потерю. Он отдал родной больнице 28 лет, спас тысячи человеческих жизней, оставил после себя талантливых учеников, которые будут с честью нести память о замечательном докторе и наставнике", - говорится в сообщении.
Там добавили, что Максимишин "буквально доставал из того мира безнадежных пациентов".
"Он ушел слишком рано и от этого боль утраты особенно горка", - сказали коллеги.
По данным СМИ, Максимишина экстренно госпитализировали из-за резкого скачка давления. Вероятно, у медика случился сердечный приступ.
В больнице, которой работал Максимишин, лечили оппозиционера Алексея Навального после отравления веществом "Новичок".
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