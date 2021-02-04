В Николаеве полицию оповестили о минировании четырех учебных заведений
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
"Сегодня утром, 4 февраля, на электронный адрес УСБУ в Николаевской области поступило анонимное сообщение о том, что в микрорайоне Намыв, Заводского района, здание одной из школ заминировано", - говорится в сообщении.
На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции, руководство Николаевского районного управления полиции, специалисты взрывотехнической и кинологической служб ГУНП в Николаевской области, ГСЧС, патрульные полицейские, а также скорая помощь.
"Кроме того, в этот момент правоохранители также проверяют анонимное сообщение о заминировании еще трех учебных заведений и в Корабельном районе Николаева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правоохранители окружили районы возможной опасности, эвакуировали учеников и работников учебных заведений.
Сейчас специалисты проводят обследование объектов и прилегающих к ним территорий.
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