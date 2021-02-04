В мире впервые успешно пересадили лицо
Об этом сообщает ВВС Украина .
22-летний Джо ДиМео обгорел в автомобильной аварии, ожоги составляли более 80% его тела.
Он потерял губы и веки, а конечности пальцев пришлось ампутировать.
Джо перенес более 20 операций.
В августе мужчине провели трансплантацию лица и рук - операция длилась 23 часов, к ней привлекли 140 медиков.
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"Мы хотели, чтобы операция восстановила полный функционал, особенно рук", - объясняет директор нью-йоркской Программы трансплантации лица Эдуардо Родригез.
После августовской операции Диме провел 45 дней в реанимации и еще два месяца учился в больнице открывать веки и делать что-то новыми руками.
По словам Родригеза, сейчас Джо занимается реабилитацией по 5 часов ежедневно.
"Он хочет заниматься спортом, любит гольф и хочет вернуться к жизни", - говорит медик.
Сам Джо отмечает, что теперь может самостоятельно заниматься физическими упражнениями.
"Это подарок, который бывает раз в жизни. Надеюсь семья (человека, который стал донором органов) может немного утешиться тем, что части тела донора продолжают жить со мной", - говорит мужчина.
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