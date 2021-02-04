В мире впервые успешно пересадили лицо

4 февраля, 2021, 20:47

Медики в США провели первую в истории успешную пересадку лица и двойную трансплантацию рук

Об этом сообщает ВВС Украина .

22-летний Джо ДиМео обгорел в автомобильной аварии, ожоги составляли более 80% его тела.

Он потерял губы и веки, а конечности пальцев пришлось ампутировать.

Джо перенес более 20 операций.

В августе мужчине провели трансплантацию лица и рук - операция длилась 23 часов, к ней привлекли 140 медиков. Читайте также: В мире впервые провели трансплантацию рук и плеч

"Мы хотели, чтобы операция восстановила полный функционал, особенно рук", - объясняет директор нью-йоркской Программы трансплантации лица Эдуардо Родригез.

После августовской операции Диме провел 45 дней в реанимации и еще два месяца учился в больнице открывать веки и делать что-то новыми руками.

По словам Родригеза, сейчас Джо занимается реабилитацией по 5 часов ежедневно. "Он хочет заниматься спортом, любит гольф и хочет вернуться к жизни", - говорит медик.

Сам Джо отмечает, что теперь может самостоятельно заниматься физическими упражнениями.