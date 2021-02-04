В мире циркулируют 4 тыс. штаммов коронавируса, - британский чиновник

4 февраля, 2021, 12:17

На сегодня в мире циркулируют около 4000 вариантов коронавируса, заявил заместитель министра здравоохранения Великобритании Надым Захави, ответственный за вакцинацию от коронавируса

"Все производители, Pfizer-Biontech, Moderna, Oxford-AstraZeneca и другие, изучают, как они могут улучшить свою вакцину, чтобы убедиться, что мы готовы к любому варианту, - сейчас во всем мире существует около 4000 вариантов COVID-19", - сказал он в интервью Sky.

По словам Захави, очень маловероятно, что разработанные вакцины не будут эффективны против новых штаммов.

На сегодняшний день в мире заразились коронавирусом более 104 млн человек.

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