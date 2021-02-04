В Киеве мужчина зарезал сожительницу
4 февраля, 2021, 11:49
В Голосеевском районе столицы на улице Боевая человек ножом зарезал сожительницу
Об этом сообщают Вартові.Еспресо.
"В Голосеевском районе столицы на улице Боевая в частном доме человек ножом зарезал сожительницу", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, между мужчиной и женщиной возник конфликт, в результате которого мужчина ударил ножом сожительницу.
Патрульные задержали злоумышленника. Сейчас устанавливают подробности трагедии.
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