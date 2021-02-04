В Киеве 4-5 февраля ожидаются гололедица и порывы сильного ветра

4 февраля, 2021, 11:16

До конца суток, 4 февраля, и в течение 5 февраля в Киеве будет гололедица

Об этом сообщает КГГА.

"До конца суток, 4 февраля, и в течение 5 февраля в Киеве будет гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с, (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

КГГА напомнила, что для профилактики гололеда КК "Киевавтодор" обрабатывает дороги и тротуары столицы противогололедными материалами. Во избежание травматизма Департамент муниципальной безопасности призывает киевлян быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендует придерживаться рекомендаций по поведению во время гололеда.

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