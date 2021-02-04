В Конгресс США внесли законопроект о санкциях за отравление Навального

4 февраля, 2021, 08:58

Демократы и республиканцы инициировали санкционный законопроект относительно причастных к отравлению и заключению российского оппозиционера Алексея Навального

Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу конгрессмена-республиканца Марка Рубио.

Законопроект предусматривает санкции против лиц, причастных к отравлению и тюремному заключению Алексея Навального.

Авторами инициативы также выступили демократы Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Голи, Дик Дурбин, а также сенатор-республиканец Митт Ромни.

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"Сенаторы повторно внесли законопроект, который предусматривает введение целенаправленных санкций против российских чиновников, причастных к нарушениям международного права, в том числе к отравлению и тюремному заключению оппозиционного лидера и активиста в борьбе с коррупцией Алексея Навального", - говорится в сообщении.

Напомним, в декабре Государственный департамент США возложил ответственность за отравление российского оппозиционера Алексея Навального на ФСБ РФ

2 февраля Московский городской суд постановил удовлетворить ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний об отмене условного срока для оппозиционера Алексея Навального и заменить его реальным сроком в колонии

Главы МИД ФРГ Гайко Маас, Великобритании Доминик Рааб и Латвии Ринкевичс осудили приговор, вынесенный российскому оппозиционеру Алексею Навальному и призвали немедленно его освободить из-под стражи. Также действия РФ осудили и в Госдепе США

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