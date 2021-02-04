В Госдепе США назвали "Северный поток-2" угрозой трансатлантической безопасности
Об этом заявил журналистам на брифинге спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает dpa.
"Северный поток - 2" и вторая ветка "Турецкого потока" призваны усилить влияние России на наших союзников и партнеров и подрывают трансатлантическую безопасность", - заявил Прайс.
По его словам, США будут продолжать контролировать строительство трубопровода, которое, как считается, завершено примерно на 90 процентов.
"Мы будем отслеживать деятельность по завершению строительства или сертификации трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, мы вынесем решение о возможности применения санкций", - сказал он.
Прайс добавил, что санкции являются одним из многих инструментов, доступных США.
США утверждают, что этот проект подорвет энергетическую безопасность Европы, сделав Германию и других союзников чрезмерно зависимыми от поставок российских энергоносителей.
- Как сообщалось, в понедельник немецкое издание Handelsblatt сообщило, что американское правительство "просигналило" о готовности обсуждать возможное прекращение санкций США против "Северного потока - 2". Газета сослалась на американского чиновника, по словам которого немецкая сторона должна предложить для этого пакет решений для защиты энергетической безопасности Европы и интересов Украины.
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