В Британии протестируют на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca

4 февраля, 2021, 12:59

В Великобритании проведут исследования иммунной реакции на сочетание доз вакцин от коронавируса производства компаний Pfizer и AstraZeneca

Как сообщает Reuters, в исследовании примут участие 800 добровольцев.

Исследование будет касаться людей старше 50 лет, у которых может быть более высокий риск заразиться и которые еще не были вакцинированы.

Во время исследования изучат иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот с интервалами в 4 и 12 недель.

Ожидается, что первые результаты получат в июне.

В дальнейшем в исследовании будут использовать больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.

По состоянию на 3 февраля в Британии больше 10 млн человек получили уже как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.

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