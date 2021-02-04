В Британии протестируют на людях комбинацию вакцин Pfizer и AstraZeneca
Как сообщает Reuters, в исследовании примут участие 800 добровольцев.
Исследование будет касаться людей старше 50 лет, у которых может быть более высокий риск заразиться и которые еще не были вакцинированы.
Во время исследования изучат иммунные ответы на первичную дозу вакцины Pfizer с последующей ревакцинацией AstraZeneca и наоборот с интервалами в 4 и 12 недель.
Ожидается, что первые результаты получат в июне.
В дальнейшем в исследовании будут использовать больше вакцин разных производителей, как только их утвердят регуляторы.
По состоянию на 3 февраля в Британии больше 10 млн человек получили уже как минимум одну дозу вакцины от коронавируса.
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