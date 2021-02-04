Украинцы из ОРДЛО могут бесплатно лечиться от коронавируса на подконтрольной территории, - Ляшко
Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, передает Укринформ .
"Люди, которые пересекают пункты въезда / выезда из неподконтрольной на подконтрольную территорию Украины в Луганской и Донецкой областях, имеют возможность пройти тестирование на COVID-19. В сервисной зоне могут пройти тест в пунктах тестирования. Если это (заболевания - ред.) будет обнаружено, они будут получать бесплатное лечение на территории Украины. Если симптомы не будут обнаружены, граждане могут свободно передвигаться на территории, подконтрольной Украине", - сказал Ляшко.
Он отметил, что помощь на подконтрольной территории предоставляется всем бесплатно.
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