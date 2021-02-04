Тернопольчанина уличили в продаже фишингового софта: от его атак пострадали 11 мировых финучреждений
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран удалось прекратить в ходе международной спецоперации. В ней приняли участие Офис генпрокурора, работники киберполиции и Главного следственного управления Нацполиции, а также правоохранители США и Австралии.
По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему. Программное обеспечение было нацелено на вебресурсы банков и их клиентов. Отмечается, что админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на фишинговых ресурсах и вводили свои платежные данные. Их в дальнейшем получали хакеры.
Для демонстрации функционала и продажи разработок злоумышленник создал собственный сайт в сети DarkNet.
Правоохранители установили, что от фишинговых атак пострадали банки Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. Анализ, проведенный иностранными правоохранителями, показал, что более 50% фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществимо именно благодаря разработке тернопольского хакера.
В результате обысков было установлено, что вредоносное программное обеспечение приобрело более 200 покупателей. При этом хакер не только сбывал его клиентам со всего мира, но и предлагал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак.
В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.
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