Тернопольчанина уличили в продаже фишингового софта: от его атак пострадали 11 мировых финучреждений

4 февраля, 2021, 15:02

Хакер из Тернопольщины создал один из крупнейших фишинговых ресурсов в мире, от которого пострадали 11 финансовых учреждений

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Согласно сообщению, деятельность одного из крупнейших в мире фишинговых сервисов для атак на финансовые учреждения разных стран удалось прекратить в ходе международной спецоперации. В ней приняли участие Офис генпрокурора, работники киберполиции и Главного следственного управления Нацполиции, а также правоохранители США и Австралии.

По данным следствия, хакер из Тернопольщины разработал фишинговый пакет и специальную административную панель к нему. Программное обеспечение было нацелено на вебресурсы банков и их клиентов. Отмечается, что админпанель позволяла контролировать учетные записи пользователей, которые зарегистрировались на фишинговых ресурсах и вводили свои платежные данные. Их в дальнейшем получали хакеры.

Для демонстрации функционала и продажи разработок злоумышленник создал собственный сайт в сети DarkNet.

Правоохранители установили, что от фишинговых атак пострадали банки Австралии, Испании, США, Италии, Чили, Нидерландов, Мексики, Франции, Швейцарии, Германии и Великобритании. По предварительным данным, убытки достигают десятков миллионов долларов. Анализ, проведенный иностранными правоохранителями, показал, что более 50% фишинговых атак в 2019 году в Австралии было осуществимо именно благодаря разработке тернопольского хакера.

В результате обысков было установлено, что вредоносное программное обеспечение приобрело более 200 покупателей. При этом хакер не только сбывал его клиентам со всего мира, но и предлагал техническую поддержку при осуществлении фишинговых атак.

В пресс-службе отметили, что сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении.