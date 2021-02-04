Тайсон и Холифилд узнали бешеную сумму, которую получат за свой третий бой

4 февраля, 2021, 22:35

Легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд получат $ 200 млн за свой третий бой

Об этом сообщает The Sun .

Майк Тайсон и Эвандер Холифилд ведут активные переговоры по проведению третьего боя. Боксеры получили предложение из Дубая, где планируется провести этот бой. По информации источника, легендарные спортсмены могут заработать более $ 200 млн.

Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.

Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн .

3 февраля Холифилд признался, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третьем поединке.

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