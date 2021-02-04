Тайсон и Холифилд узнали бешеную сумму, которую получат за свой третий бой
4 февраля, 2021, 22:35
Легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд получат $ 200 млн за свой третий бой
Об этом сообщает The Sun .
Майк Тайсон и Эвандер Холифилд ведут активные переговоры по проведению третьего боя. Боксеры получили предложение из Дубая, где планируется провести этот бой. По информации источника, легендарные спортсмены могут заработать более $ 200 млн.
Американцы провели два поединка 1996-м и 1997 годах. В обоих боях победил Холифилд. Во время второго поединка Тайсон откусил сопернику кусок уха.
- Напомним, 12 января Эвандер Холифилд заявил, что его поединок против Майка Тайсона принесет организаторам $ 200 млн .
- 3 февраля Холифилд признался, что он близок к соглашению с соотечественником Маком Тайсоном о третьем поединке.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти