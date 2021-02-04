Сутки на Донбассе: россияне обстреляли украинские позиции под Гнутово и Водяным
4 февраля, 2021, 08:24
По состоянию на 7:00 утра 4 февраля враг не открывал огонь по украинским позициям. 3 февраля зафиксировано 2 обстрела
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения Операции объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне обстреляли украинские позиции неподалеку от Гнутово и Водяного из гранатометов.
- Напомним, 3 февраля в морской пехоте назвали имя погибшего от пули российского снайпера накануне под Шумами.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал Новости Еспресо
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти