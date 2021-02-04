Сутки на Донбассе: россияне обстреляли украинские позиции под Гнутово и Водяным

4 февраля, 2021, 08:24

По состоянию на 7:00 утра 4 февраля враг не открывал огонь по украинским позициям. 3 февраля зафиксировано 2 обстрела

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"За прошедшие сутки, 3 февраля, на подавляющем большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения Операции объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня", говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне обстреляли украинские позиции неподалеку от Гнутово и Водяного из гранатометов.

Напомним, 3 февраля в морской пехоте назвали имя погибшего от пули российского снайпера накануне под Шумами.

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