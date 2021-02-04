Суд назначил 2 месяца ареста поджигателю "Эпицентра" в Первомайске
4 февраля, 2021, 15:53
4 февраля Первомайский районный суд избрал поджигателю меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права залога
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 4 февраля, Первомайский районный суд, рассмотрев ходатайство следователя, избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток без возможности внесения залога. Правоохранители продолжают досудебное расследование и выясняют все обстоятельства указанных событий", - говорится в сообщении.
- Напомним, 2 февраля в Первомайске на Николаевщине загорелся "Эпицентр"
- В результате пожара в Первомайске Николаевской области завалилось крыло центра, где выставлялись промышленные товары. Журналисты с места событий рассказали о задержании предполагаемого поджигателя. В то же время отмечается, что от пожара завалилось крыло гипермаркета с промышленными товарами.
- По словам правоохранителей, мужчина ударил охранника супермаркета топором, когда тот пытался ему помешать осуществить поджог.
- Впоследствии, в ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали пожар в "Эпицентре".
- Врачи прооперировали охранника, которому поджигатель нанес рубленую рану головы.
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