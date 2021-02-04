Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому, Боголюбову, и Палице во взыскании с Украины более $ 6 млрд, - Малюська
Об этом сообщил глава Минюста Украины Денис Малюська в Facebook .
"Супер мега победа в Стокгольмском арбитраже. Господа Коломойский, Боголюбов и Палица хотели взыскать с Украины более $ 6 млрд и обратились с соответствующим иском в Стокгольмский арбитраж. После почти шести лет судебного процесса арбитраж сегодня им отказал. Отказал полностью", - подчеркнул Малюська.
Как отмечает министр, в 2015 году три кипрских оффшорных компании ( "Littop Enterprises Limited", "Bridgemont Ventures Limited" и "Bordo Management Limited"), конечными бенефициарами которых являются: Коломойский, Боголюбов, Палица обратились в Стокгольмский арбитражный трибунал с иском к государству Украина.
Все три истца являются акционерами ОАО "Укранфта" и обладают 40,1009% акций указанной компании. Взыскать с государства истцы требовали, мягко говоря, немало: более $ 6 млрд и проценты, начисленные на эту сумму.
По словам Малюськи, основаниями своих требований истцы указывали:
- неоднократный отбор из газохранилищ НАК "Нафтогаз Украины" газа, принадлежавшего ОАО "Укрнафта", для нужд населения по заниженной цене (в т.ч. вследствие решений НКРЭ / НКРЭКУ) или безвозмездно вообще, как утверждают истцы;
- невыполнение ПАО "Укртрансгаз" и НАК "Нафтогаз Украины" решений украинских судов, вступившие в силу, о возвращении части отобранного газа ПАО "Укрнафта";
- резкое повышение ставки платы за пользование недрами для добычи газа;
- принятие Верховной Радой Украины закона Украины от 19.03.2015 № 272-VIII "О внесении изменений в Закон Украины "Об акционерных обществах" (относительно снижения кворума для проведения общего собрания в акционерных обществах).
Министр отметил, что решение Стокгольмского арбитража несколько раз откладывалось.
"Чувствовалось, что истцы что-то подозревают и затягивают процесс. Но сегодня это случилось - арбитраж признал отсутствие своей юрисдикции. Коломойский, Боголюбов и Палица получили ноль долларов США, а не 6 млрд, - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти