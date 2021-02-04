США приостановили инициированный Трампом вывод части войск из Германии

4 февраля, 2021, 12:34

Планы по выводу тысяч американских военных из Германии, инициированные администрацией Трампа, остановлены, поскольку команда президента Джо Байдена пересматривает это решение

Об этом сообщает газета Министерства обороны США Stars and Stripes.

По словам главы Европейского командования Вооруженных сил США Тода Уолтерса, вывод американских войск из Германии, который осуществлялся в рамках предыдущих инициатив, был заморожен.

"Новая администрация заявила о необходимости провести тщательную проверку - от начальной до конечной стадии", - заявил Уолтерс.

Он также отметил, что министр обороны США Ллойд Остин в процессе проведения тщательного пересмотра решения предыдущей администрации.

План администрации Трампа, обнародованный прошлым летом, предусматривал вывод 12 000 военнослужащих из Германии, что составляет около трети военного присутствия США в этой стране. Вашингтон мотивировал свое решение нежеланием Берлина повышать собственные военные расходы до минимально принятого в НАТО стандарта в 2% ВВП, а также тесным сотрудничеством Германии и России - в частности, в части сооружения "Северного потока - 2".

"Германия платит России миллиарды долларов в год за энергию, а мы должны защитить Германию от России. Что это вообще такое?" - возмущался Дональд Трамп.

Примерно половина этих войск должна была вернуться домой, а другая половина - отправлена в страны Восточной Европы, в частности в Польшу. Высшие должностные лица Пентагона заявили, что такой подход, который включал развертывание дополнительных сил вместо войск, постоянно дислоцированных за рубежом, усилит сдерживание России.

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