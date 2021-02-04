Сергей Яворский: У нас топ-команда, топ-амбиции. "Ворскла" меняется на глазах

4 февраля, 2021, 14:56

Защитник полтавской "Ворсклы" Сергей Яворский традиционно интересно пообщался с журналистами "Футбольного формата" в Турции

И признался, в чем секрет успеха команды Юрия Максимова и насколько важны утренние тренировки на песке:

"Видел, как вы, журналисты, тоже бегаете (смеется). Нужна ли нам реанимация после таких изнурительных тренировок? Да нет. Мы же не вы, немного в лучшей форме (не останавливает смеха). Таким образом закладываем фундамент. Очень сложно здесь психологически, морально, нет семьи рядом. Когда осознаешь, что почти месяц длятся сборы, то все это напоминает тюрьму. Зачеркиваешь каждую полоску каждый вечер, считаешь дни. К счастью, не знаю, как в тюрьмах, - видел только в фильмах. Но ситуация сложная. Каждый ворчит внутри себя и понимает, что все это необходимо".

Также Яворский рассказал об адаптации троих новичков команды - люксембуржца Тилля, бразильца Луизао и грузина Цитаишвили: "Они уже прошли обряд посвящения, пели песни. Больше всех удивил Оливье Тилль, талант. (Смеется.) Стали ли мы сильнее с их появлением, - покажет только время. Всех принимаем должным образом. Коллектив очень хороший, команда с топ-амбициями, топ-атмосферой. Влиться в коллектив легко, если вести себя правильно и нормально", -отметил опытный защитник Сергей Яворский в интервью "Футбольном формату".