СБУ задержала в Одессе мужчину, который более 30 раз "минировал" суды
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
Оперативники задокументировали, что злоумышленник действовал системно, сообщал о псевдоминировании государственных органов и отдельных коммерческих структур.
Сотрудники установили, что одессит является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах. Именно в дни заседаний он осуществлял сообщения о минировании, чем срывал судебные процессы.
Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного сообщения о минировании здания суда.
Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.
Статья предусматривает тюремный срок от четырех до восьми лет.
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