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Espreso.tvОбществоСБУ задержала в Одессе мужчину, который более 30 раз "минировал" суды

СБУ задержала в Одессе мужчину, который более 30 раз "минировал" суды


фото: СБУ
Служба безопасности Украины задержала жителя Одессы, причастного к совершению почти 30 заведомо ложных сообщений о минировании одесских судов и в других регионах в течение 2019-2020 годов

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Оперативники задокументировали, что злоумышленник действовал системно, сообщал о псевдоминировании государственных органов и отдельных коммерческих структур.

Сотрудники установили, что одессит является одним из фигурантов уголовного производства по фактам мошенничества в особо крупных размерах. Именно в дни заседаний он осуществлял сообщения о минировании, чем срывал судебные процессы.

Правоохранители задержали злоумышленника во время очередного сообщения о минировании здания суда.

Сейчас решается вопрос о сообщение фигуранту о подозрении.

Статья предусматривает тюремный срок от четырех до восьми лет.

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