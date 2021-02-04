СБУ сообщила о подозрении владельцу сети строительных фирм за хищение бюджетных средств

4 февраля, 2021, 18:51

Следователи Службы безопасности сообщили о подозрении владельцу сети строительных фирм, который является фигурантом ряда производств, и подозревается в присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах

Об этом сообщает пресс служба СБУ.

В Николаеве задержали бухгалтера предприятий, которая, по указанию владельца, предлагала $ 10 тыс. взятки должностному Государственной фискальной службы. Неправомерная выгода предназначалась, чтобы "решить" с должностным лицом вопрос об исключении фирмы из перечня налогоплательщиков, отвечающих критериям рискованности

"Коммерческие предприятия, конечным бенефициаром которых является бизнесмен, "специализируются" на бюджетных средствах, направляемых для реконструкции и строительства объектов критической инфраструктуры. Его структуры в целом получили более 0,5 миллиарда бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия бизнесмена выполняли работы с многочисленными нарушениями требований, использовали материалы ненадлежащего качества, нарушали технологии производства и строительства, привлекали для поставки продукции и выполнения работ фирмы с признаками фиктивности.

"Поэтому у компаний фигуранта возникали постоянные проблемы с правоохранительными органами. Один из таких вопросов и пыталась "решить" в Николаеве бухгалтер бизнесмена", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

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