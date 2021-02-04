4 февраля, 2021, 12:10

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила коммерсантов на присвоении имущества "Укргидроэнерго" на более 32 млн грн

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, СБУ совместно с Нацполицией разоблачила коммерсантов в присвоении имущества "Укргидроэнерго" на 32 млн грн. Злоумышленники организовали сделку на работах по берегоукреплению реки для нужд Днестровской гидроаккумулирующей электростанции.

В пресс-службе отметили, что СБУ инициировала проверку выполнения условий договора в конце 2020 года. Ведомство зафиксировало отсутствие на складах компании необходимого количества материалов для обеспечения работ. В частности, специалисты обнаружили недостачу щебня и камней скалистых пород, которые должны были использовать на работах для повышения надежности и безопасности гидротехнических сооружений.

По данным предварительного расследования, ранее сотрудники СБУ установили, что в течение 2018-2019 годов специалисты "Укргидроэнерго" проводили работы на земельных участках, находящихся в собственности предприятия. Менеджмент передал добытые материалы общим объемом почти 60 тыс. куб. м подрядчику - компании "Энергетически-дорожное строительство".

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