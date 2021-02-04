Санкции против Козака: Данилов призвал Европейскую федерацию журналистов "тщательно изучить", в защиту кого те выступили

4 февраля, 2021, 15:23

4 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов публично обратился к всемирной и европейской ассоциаций журналистов, которые высказались

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.

Данилов отметил, что защита свободы слова и отстаивание прав журналистов важные и неотъемлемыми признаками свободного общества.

В то же время он обратился к двум журналистским организациям - International Federation of Journalists и European Federation of Journalists.

"Считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме", - отметил секретарь СНБО Украины.

Он отметил, что журналисты заявили, что "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". Данилов напомнил, что Украина 7 лет ведет необъявленную войну против России.

"Хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война", - отметил он.

Чиновник подчеркнул, что Россия использует против страны все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых указывают журналистские ассоциации.

"Одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков. IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он отвечает высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности ", - добавил он.

"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заключил Алексей Данилов.

Отметим, ранее Международная и Европейская федерация журналистов (IFJ и EFJ) осудила "внесудебный и политически мотивированный запрет и кричащее нападение на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить".

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