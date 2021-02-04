Санкции против Козака: Данилов призвал Европейскую федерацию журналистов "тщательно изучить", в защиту кого те выступили
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов написал в Facebook.
Данилов отметил, что защита свободы слова и отстаивание прав журналистов важные и неотъемлемыми признаками свободного общества.
В то же время он обратился к двум журналистским организациям - International Federation of Journalists и European Federation of Journalists.
"Считаем необходимым призвать уважаемые журналистские институты не делать поверхностные оценки и стандартные заявления, а изучить детали, разобраться в сути, а не по форме", - отметил секретарь СНБО Украины.
Он отметил, что журналисты заявили, что "запреты должны применяться только в очень исключительных обстоятельствах". Данилов напомнил, что Украина 7 лет ведет необъявленную войну против России.
"Хотим проинформировать IFJ и EFJ, что Украина уже семь лет живет в таких чрезвычайных условиях, название которым - война", - отметил он.
Чиновник подчеркнул, что Россия использует против страны все технологии информационной войны, которые никоим образом "не соответствуют международно-правовым стандартам", на необходимость соблюдения которых указывают журналистские ассоциации.
"Одним из орудий гибридного оружия России в борьбе против Украины являются телевизионные ресурсы, финансирование которых фактически осуществляет страна-агрессор через аффилированных с ней политиков. IFJ и EFJ стоило сделать элементарный анализ контента телевизионных каналов, судьбой которых они так заботятся, чтобы определить, насколько он отвечает высоким мировым журналистским стандартам объективности и беспристрастности ", - добавил он.
"На нашу страну напали, и мы будем действовать так, как нужно, чтобы сохранить государство и независимость", - заключил Алексей Данилов.
Отметим, ранее Международная и Европейская федерация журналистов (IFJ и EFJ) осудила "внесудебный и политически мотивированный запрет и кричащее нападение на свободу прессы, которое необходимо срочно отменить".
- Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкции против телеканалов ZiK, NewsOne и 112 Украину и их формального владельца нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
- Кабельные операторы в Киеве выключили из эфира 112 канал, NewsOne и ZIK.
- Президент Владимир Зеленский назвал "коллегиальным и юридически мотивированным решением" санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Впоследствии в Минкульте заявили, что будут просить заблокировать страницы телеканалов 112 Украина, ZIK и NewsOne в администрации YouTube
- В посольстве США санкции в отношении телеканалов назвали "усилиям по противодействию влияния России ".
- Посол Соединенного королевства Мелинда Симонс поддержала запрет Украины телеканалов нардепа от фракции ОПЗЖ Тараса Козака, которые связывают с Виктором Медведчуком
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