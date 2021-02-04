Ряд стран Евросоюза готовы продать Украине избыток вакцин от COVID-19 - Стефанишина

4 февраля, 2021, 19:08

Несколько стран ЕС согласились на продажу Украине излишков вакцины от COVID-19

Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН .

Она отметила, что Украина сегодня завершает консультации по перераспределению излишков вакцины, которые получил ЕС.

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"Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", - сказала Стефанишина.

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Она не стала раскрывать названия стран.

"В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - отметила вице-премьер.