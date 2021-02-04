Ряд стран Евросоюза готовы продать Украине избыток вакцин от COVID-19 - Стефанишина
Об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью ТСН .
Она отметила, что Украина сегодня завершает консультации по перераспределению излишков вакцины, которые получил ЕС.
Читайте также: Степанов 4 февраля обещает объявить о новом контракте на вакцину против COVID-19
"Действительно, есть несколько стран ЕС, одна из них очень дружественная нам, которые согласились на перепродажу в рамках этих излишков части вакцин. Украина их покупает", - сказала Стефанишина.
Читайте также: "Надежда есть и шансы хорошие": в Pfizer заявили о переговорах с Украиной по контракту на вакцину против COVID-19
Она не стала раскрывать названия стран.
"В первую очередь это будет контракт с компанией о перепродаже вакцин. Со временем будет известно больше деталей", - отметила вице-премьер.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти