Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

4 февраля, 2021, 17:42

В среду, 3 февраля российский военный самолет Ил-76МД нарушил воздушное пространство Эстонии

Об этом сообщает эстонское агентство ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.

По данным ведомства, инцидент произошел вблизи острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве страны примерно одну минуту.

Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.

В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, которому вручили соответствующую ноту.

Данный инцидент стал первым нарушением государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. К этому такие инциденты случались по нескольку раз в год.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb