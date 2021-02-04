Российский военный самолет нарушил воздушное пространство Эстонии
Об этом сообщает эстонское агентство ERR со ссылкой на пресс-службу Сил обороны Эстонии.
По данным ведомства, инцидент произошел вблизи острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве страны примерно одну минуту.
Самолет следовал с включенным передатчиком, но в момент нарушения государственной границы Эстонии он не находился в радиоконтакте с эстонской авиадиспетчерской службой.
В связи с инцидентом в МИД Эстонии вызвали посла России, которому вручили соответствующую ноту.
Данный инцидент стал первым нарушением государственной границы Эстонии российским самолетом в этом году. К этому такие инциденты случались по нескольку раз в год.
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