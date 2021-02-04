Российская пропагандистка Симоньян зовет сотрудников заблокированных каналов Медведчука к себе

4 февраля, 2021, 12:44

Главный редактор кремлевского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян предлагает работу сотрудникам заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Кроме того, Симоньян зовет к себе работников медиасферы, которым "остохренело работать против своей страны на различных свалках".

А также предлагаю работу: 1. Сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским. 2. Всем ... Posted by Margarita Simonyan on Thursday, 4 February 2021

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