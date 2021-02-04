Российская пропагандистка Симоньян зовет сотрудников заблокированных каналов Медведчука к себе
4 февраля, 2021, 12:44
Главный редактор кремлевского пропагандистского ресурса RT Маргарита Симоньян предлагает работу сотрудникам заблокированных в Украине телеканалов ZiK, 112 и NewsOne
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Кроме того, Симоньян зовет к себе работников медиасферы, которым "остохренело работать против своей страны на различных свалках".
А также предлагаю работу: 1. Сотрудникам украинских телеканалов, только что закрытых демократом Зеленским. 2. Всем ...Posted by Margarita Simonyan on Thursday, 4 February 2021
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- Напомним, глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил, что поддерживает решение Совета национальной безопасности и обороны ввести санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.
- Лидер партии "Слуга народа" нардеп Александр Корниенко заявил, что поддерживает решение СНБО по санкциям против "112 Украина", NewsOne, ZIK.
- Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал блокировку "112 Украина", ZIK и NewsOne.
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