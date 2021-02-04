Родственники Козака владеют десятками квартир, домами и земельными участками - "Слидство.Инфо"

Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

В своей декларации за 2019 год он также указал доли в 12 компаниях. Также он задекларировал дом на 330 квадратных метров в селе Сокольники, что под Львовом, и офис на 100 квадратных метров во Львове. В Киеве он арендует дом в компании, принадлежащей жене одного из лидеров "ОПЗЖ" Виктора Медведчука Оксане Марченко.

Есть имущество, которое официально принадлежит не самому Козаку, а его родным. В частности, младший брат Тараса Козака Богдан обладает 12-ю квартирами только в Киеве. Из них 11 - в жилом комплексе Eliseum, а другая, 12-квартира площадью почти 2500 квадратных метров расположена на элитном Печерске.

Также во Львове Богдану Козаку принадлежит дом, квартира, два паркоместа и две ячейки, а в области - дом и земельные участки. Еще 24 участка земли по Львовской области он арендует. О младшем брате нардепа Козака известно, он ведет совместный бизнес с братом Виктора Медведчука Сергеем - в частности, они занимаются грузовыми автомобилями, строительством и добычей песка.

70-летняя мать Козака София владеет квартирой и паркоместом во Львове, домом и тремя земельными участками во Львовской области. Кроме этого, ей принадлежит четыре квартиры в новостройке в столице.

Еще одно близкое к Козаку лицо - Наталья Лавренюк - тоже обладает рядом объектов недвижимости. Женщина, как установили "Схемы", является гражданской женой нардепа и матерью его ребенка. Также она занимается нефтедобывающим бизнесом в России вместе с женой Медведчука Оксаной Марченко.

Лавренюк обладает, в частности, квартирой в Киеве, 10-ю земельными участками в Киевской области, домом, квартирой и офисом во Львове. Ранее "Схемы" рассказывали о восьми земельных участков Лавренюк в Тарасовке, под Киевом. Там по состоянию на 2019 год велось строительство. Сейчас же, согласно реестру недвижимости, на этой земле уже возвели три дома площадью более 500 кв. м. Впрочем, они надежно спрятаны за высоким забором.Також Лавренюк обладает элитной машиной - Mercedes-Benz V 300 D 2020 выпуска. Сейчас такой автомобиль стоит около 3 млн грн.

Напомним, 2 февраля СНБО на пять лет ввела персональные санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов, которые ему принадлежат - "NewsOne", "ZIK" и "112 Украина".

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