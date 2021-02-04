Растрата на 9 млн грн: СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации

4 февраля, 2021, 19:33

СБУ объявила подозрение в растрате более 9 млн грн экс-руководителю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"

Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

По данным следствия, мужчина (гражданин Великобритании) организовал механизм растраты средств компании. Нанесен ущерб более чем 9 млн грн.

Следователи подозревают экс-чиновника по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных.