Растрата на 9 млн грн: СБУ сообщила о подозрении экс-руководителю Государственной продовольственно-зерновой корпорации
4 февраля, 2021, 19:33
СБУ объявила подозрение в растрате более 9 млн грн экс-руководителю АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины"
Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.
По данным следствия, мужчина (гражданин Великобритании) организовал механизм растраты средств компании. Нанесен ущерб более чем 9 млн грн.
Следователи подозревают экс-чиновника по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти