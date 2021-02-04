Рада приняла закон о финансовом лизинге

4 февраля, 2021, 11:35

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №1111 "О финансовом лизинге"

Проект закона во втором чтении поддержали 289 народных депутатов, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона документ устанавливает единый порядок регулирования отношений, связанных с финансовым лизингом и отдельными его видами и формами. Документ также устанавливает четкий перечень к форме договора финансового лизинга и его существенные условия.

Отмечается, что предоставлять услуги финансового лизинга смогут только объекты с соответствующим статусом.

В пояснительной записке отмечается, что принятие закона позволит расширить использование лизинга как альтернативы долгосрочному финансированию приобретения транспорта, оборудования и другой техники и недвижимости.

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