Рада приняла за основу законопроект об общественном здоровье
Принятие закона за основу поддержало 242 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона документ определяет понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предупреждению болезней и увеличению продолжительности жизни.
Кроме того, документ определяет и разграничивает полномочия Кабинета Министров, Министерства здравоохранения, других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.
В законе также прописано создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья как постоянного консультативно-совещательного органа Минздрава по вопросам общественного здоровья. Документ также определяет полномочия государственного санитарного врача Украины.
Отметим, к повторному первому чтению в законе убрали нормы об обязательности вакцинации.
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