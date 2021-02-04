Рада приняла за основу законопроект об общественном здоровье

4 февраля, 2021, 14:10

Верховная Рада приняла за основу проект закона №4142 "О системе общественного здоровья"

Принятие закона за основу поддержало 242 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона документ определяет понятие "общественное здоровье" как сферу знаний и организованную деятельность субъектов в системе общественного здоровья по укреплению здоровья, предупреждению болезней и увеличению продолжительности жизни.

Кроме того, документ определяет и разграничивает полномочия Кабинета Министров, Министерства здравоохранения, других центральных органов исполнительной власти, местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе общественного здоровья.

В законе также прописано создание Координационного совета по вопросам общественного здоровья как постоянного консультативно-совещательного органа Минздрава по вопросам общественного здоровья. Документ также определяет полномочия государственного санитарного врача Украины.

Отметим, к повторному первому чтению в законе убрали нормы об обязательности вакцинации.