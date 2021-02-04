Рада планирует разблокировать большую приватизацию

4 февраля, 2021, 15:36

Верховная Рада приняла в первом чтении правительственный законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Согласно сообщению, принятие закона позволит осуществить ряд подготовительных и организационных мероприятий, предшествующих проведению непосредственной продажи объектов большой приватизации, в частности, проведению аукционов.

По словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, снятие ограничений на продажу крупных государственных предприятий позволит не только увеличить поступления в государственный бюджет в 12 млрд грн, но и привлечь большой объем инвестиций и ускорить экономический рост.

Отмечается, что в первую очередь это касается большой приватизации предприятия "Большевик", Одесского припортового завода, Объединенной горно-химической компании и "Президент-отеля".

В пресс-службе напомнили, что 30 марта 2020 года Верховная Рада приняла закон №540-ІХ, временно, на период карантинных и ограничительных мер, прекратил большую приватизацию.