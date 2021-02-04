Рада планирует ограничить размер процентов по кредитам для переселенцев
Проект закона поддержали 333 народных депутата, передает Еспресо.TV.
Согласно пояснительной записке к проекту закона он предусматривает ограничение размера процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Предлагается установить, что общая сумма процентов по договорам кредита и договорам займа, должниками по которым являются ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.
Кроме того, предлагается запретить начисление внутреннеперемещенным лицам неустойки в качестве обеспечения выполнения обязательства и взыскивать с них убытки, что фактически является признанием со стороны государства объективных обстоятельств, которые привели к невозможности обслуживать долги должным образом.
Проект закона также предусматривает освобождение таких лиц от ответственности за нарушение денежных обязательств. В частности, уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.
Проект закона также запрещает передавать или продавать долги внутренне перемещенных лиц коллекторским компаниям.
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