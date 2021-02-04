Рада планирует ограничить размер процентов по кредитам для переселенцев

4 февраля, 2021, 14:38

Верховная Рада приняла за основу проект закона №2329, который ограничивает размер процентов по кредитам для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ)

Проект закона поддержали 333 народных депутата, передает Еспресо.TV.

Согласно пояснительной записке к проекту закона он предусматривает ограничение размера процентов за пользование кредитом (займом), которые начисляются в течение установленного договором времени. Предлагается установить, что общая сумма процентов по договорам кредита и договорам займа, должниками по которым являются ВПЛ, не может превышать сумму процентов, начисленных до наступления срока исполнения основного обязательства.

Кроме того, предлагается запретить начисление внутреннеперемещенным лицам неустойки в качестве обеспечения выполнения обязательства и взыскивать с них убытки, что фактически является признанием со стороны государства объективных обстоятельств, которые привели к невозможности обслуживать долги должным образом.

Проект закона также предусматривает освобождение таких лиц от ответственности за нарушение денежных обязательств. В частности, уплаты долга с учетом установленного индекса инфляции за все время просрочки, а также процентов годовых от просроченной суммы.

Проект закона также запрещает передавать или продавать долги внутренне перемещенных лиц коллекторским компаниям.