"Юридически идеальное решение": представитель Зеленского в КСУ уверен, что санкции против каналов Медведчука не отменят

4 февраля, 2021, 21:03

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский считает, что Верховный суд не отменит санкции против каналов 112, NewsOne и ZIK

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вениславский не видит оснований для того, чтобы Верховный суд отменил введение санкций.

"Решение СНБО очень тщательно готовилось. Оно юридически полностью безупречно. Поэтому ожидать, что какие-то основания для обжалования этого решения, у меня таких аргументов точно нет. Я не вижу оснований сомневаться, что это решение смогут обжаловать судом", - сказал он.