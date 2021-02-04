"В отличие от предыдущей": в Белом доме заявили о способности администрации Байдена эффективно противодействовать России

4 февраля, 2021, 20:36

Администрация президента США Джо Байдена, в отличие от администрации Дональда Трампа, способна эффективно противодействовать влиянию РФ

Об этом во время брифинга в Вашингтоне заявил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает Укринформ .

"В отличие от предыдущей администрации, мы будем принимать меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за все злонамеренные действия, которые она сделала", - отметил Салливан.

По его словам, Соединенные Штаты Америки "способны противодействовать России эффективно" и делать это - когда и как сочтут нужным.

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