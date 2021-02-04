"Усилить влияние на Россию": Кравчук высказался за присоединение США к Нормандскому формату

4 февраля, 2021, 12:27

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил привлечь к Нормандскому формату США для давления на Россию

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

Кравчук отметил, что новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины.