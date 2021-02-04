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Espreso.tvОбщество"Усилить влияние на Россию": Кравчук высказался за присоединение США к Нормандскому формату

"Усилить влияние на Россию": Кравчук высказался за присоединение США к Нормандскому формату


фото: rfe
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук предложил привлечь к Нормандскому формату США для давления на Россию

Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ, первый президент Леонид Кравчук в эфире одного из телеканалов, передает "РБК-Украина".

Кравчук отметил, что новая администрация США уже делает заявления в поддержку Украины.

"Я обдумываю вопрос об участии США в нормандском формате ... Я не знаю в какой форме ... Это было бы нужно. Это могло бы значительно усилить формат и значительно усилить влияние на действия Российской Федерации", - отметил он.

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Кравчук также добавил, что Россия никогда ни на что не согласится, в частности на присоединение США. Впрочем, по его словам, это не значит, что Украина не должна делать того, что она хочет.

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