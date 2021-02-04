"Слуги народа" получили тезисы, как аргументировать исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Документ появился в распоряжении "Бабеля".

"Вся эта история не может иметь большое значение для избирателей, не может повлиять на отношения со США и вообще не ставит под сомнение способность Верховной Рады работать и принимать законы. Это история об одном депутата и о личностном решении США в отношении него", - говорится в сообщении.

"Слугам" рекомендуют говорить, что отказ Дубинского выйти из фракции "о многом говорит", как о депутате. При этом прямо обвинять его в конфронтации с фракцией не рекомендуется.

Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы

Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет

26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским

28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.

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