"Слуги народа" получили тезисы, как аргументировать исключение Дубинского из фракции, - СМИ
4 февраля, 2021, 18:07
"Слуги народа" раздали тезисы, как комментировать исключение Александра Дубинского из фракции
Документ появился в распоряжении "Бабеля".
"Вся эта история не может иметь большое значение для избирателей, не может повлиять на отношения со США и вообще не ставит под сомнение способность Верховной Рады работать и принимать законы. Это история об одном депутата и о личностном решении США в отношении него", - говорится в сообщении.
"Слугам" рекомендуют говорить, что отказ Дубинского выйти из фракции "о многом говорит", как о депутате. При этом прямо обвинять его в конфронтации с фракцией не рекомендуется.
- Напомним, 11 января нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского внесли в санкционный список США за вмешательство в выборы
- Впоследствии, Дубинский заявил, что монобанк предложил ему закрыть счет
- 26 января НБУ предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским
- 28 января YouTube удалил канал народного депутата и экс-журналиста Александра Дубинского, отметив, что он нарушает правила сообщества.
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