"Разбитый автомобиль, залитый кровью подъезд": АРМА заявила об угрозах в адрес своих работников
Об этом сообщает АРМА в Facebook.
Ведомство опубликовало фото, на которых изображены способы, которыми злоумышленники пользуются для запугивания. Среди них, в частности, разбитый автомобиль, отрезанная голова свиньи, подвешенная на ручку двери, и залитый кровью подъезд.
"По всем эпизодам выявленных преступлений поданы заявления в правоохранительные органы, на основании чего открыты уголовные производства. Несмотря на попытки подорвать работу АРМА и жесткими методами запугать его сотрудников, Агентство продолжит реализовать полномочия исключительно на основании действующего законодательства и в интересах государства", - говорится в сообщении .
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