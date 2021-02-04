"Полный коллапс": в Москве перед спецприемником снова возникли очереди из автозаков с арестованными после акций протеста

4 февраля, 2021, 10:21

Автобусы с людьми, которых отправили под административный арест после акций протеста в Москве, по несколько часов стояли на холоде у спецприемника в Сахарове

Об этом сообщает российская "Медиазона" со ссылкой на нескольких арестованных.

Автобус, где находился арестованный на 25 суток главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, простоял у спецприемника около трех часов. Другие арестованные сообщили, что их автозак стоял в очереди 5 часов. Люди в автобусах рассказывали, что водители экономили топливо и глушили двигатели, из-за чего в салонах становилось холодно. Кроме того, людей выводили на улицу в туалет только после настойчивых просьб. Несколько автобусов по неизвестной причине вернулись в отделы полиции.

Автобус с Сергеем Смирновым заехал на территорию спецприемника около 4:30 ночи. Но, судя по сообщению телеграм-канала "Протестный МГУ", до пяти утра арестованных еще не оформили. Канал опубликовал фотографию из 8-местной камеры, где на двухъярусных металлических кроватях без матрасов временно разместили 28 человек, в том числе Смирнова. Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов и журналисты издания охарактеризовали ситуацию как "полный коллапс".

Очереди из автозаков у спецприемника в Сахарове возникли не в первый раз. Так уже было 2 февраля, когда в центр привезли людей, отправленных под административный арест после акции протеста 31 января. Тогда в МВД Москвы пообещали оценить процедуру оформления арестованных людей в спецприемнике.

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