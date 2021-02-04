"Осталась куча пепла и обломков": взрыв полностью уничтожил один отель в Греции
Об этом сообщает Ekathimerini .
Взрыв произошел примерно в 1:30 ночи в четверг, 4 февраля. Взрывной волной осколки стекла и металлические предметы разбросало в радиусе не менее 80 метров.
На видео с места происшествия, показанном государственной телекомпанией ERT, видно, как из-под груды обломков в воздух поднимается темный дым.
Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение по главной трассе, ведущей в город, которая проходит рядом с отелем.
По данным пожарной службы и полиции, владелец отеля сообщил им, что комплекс с прошлого года был закрыт, и в здании никого не было.
Трехзвездочный отель Tsamis расположен рядом с озером Касторья в области Западная Македония. Он был построен в начале 1970-х годов и полностью отреставрированный в 2010 году. Отель на 80 номеров считается символическим туристическим комплексом Кастории.
Причина взрыва на данный момент неизвестна.
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