"Осталась куча пепла и обломков": взрыв полностью уничтожил один отель в Греции

4 февраля, 2021, 15:23

Мощный взрыв полностью уничтожил трехэтажный отель Tsamis в Кастории на севере Греции, сообщения о жертвах и пострадавших не поступали

Об этом сообщает Ekathimerini .

Взрыв произошел примерно в 1:30 ночи в четверг, 4 февраля. Взрывной волной осколки стекла и металлические предметы разбросало в радиусе не менее 80 метров.

На видео с места происшествия, показанном государственной телекомпанией ERT, видно, как из-под груды обломков в воздух поднимается темный дым.

Полицейские оцепили территорию и заблокировали движение по главной трассе, ведущей в город, которая проходит рядом с отелем.

По данным пожарной службы и полиции, владелец отеля сообщил им, что комплекс с прошлого года был закрыт, и в здании никого не было.

Трехзвездочный отель Tsamis расположен рядом с озером Касторья в области Западная Македония. Он был построен в начале 1970-х годов и полностью отреставрированный в 2010 году. Отель на 80 номеров считается символическим туристическим комплексом Кастории.

Причина взрыва на данный момент неизвестна.

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