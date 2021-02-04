"Не исключается поджог": в Нацполиции назвали версии о причинах пожара в запорожской больнице

4 февраля, 2021, 21:57

Из-за пожара в областной инфекционной больнице Запорожья в ночь на 4 февраля, во время которого погибло четыре человека, полиция начала уголовное производство по факту нарушения требований пожарной безопасности и рассматривает несколько версий о причинах возгорания

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции .

"В настоящее время следствием рассматриваются несколько версий причины пожара, среди которых возможны нарушения пожарной безопасности, техники безопасности при работе с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования. Не исключается и версия поджога", - сообщили в полиции.

Сейчас назначены экспертизы, по результатам которых полиция совместно с ГСЧС должен установить причины пожара.

В Нацполиции также отметили, что пожар квалифицирован как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Напомним, в ночь на 4 февраля в областной инфекционной больнице Запорожья произошел пожар, в котором погибли 4 человека, в том числе 26-летняя врач-анестезиолог.

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала предварительной причиной гибели людей отравление угарным газом.

Главврач медучреждения заявил, что пожар начался из-за возгорания медицинского оборудования.

Правоохранители задержали ответственного за противопожарную безопасность в больнице.

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