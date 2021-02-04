"Не было возможности спасти этих людей": Степанов о пожаре в COVID-отделении в Запорожье
4 февраля, 2021, 16:40
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причину пожара в Запорожской областной инфекционной больницы устанавливают следователи
Об этом сообщает 061.
"Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей", - сказал Степанов.
По его словам, оборудование в корпусе было достаточно современным и новым.
- Напомним, что главный врач Владимир Шинкаренко рассказал подробности пожара в COVID-больнице в Запорожье.
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