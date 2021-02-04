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Espreso.tvОбщество"Не было возможности спасти этих людей": Степанов о пожаре в COVID-отделении в Запорожье

"Не было возможности спасти этих людей": Степанов о пожаре в COVID-отделении в Запорожье


фото: gettyimages
Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что причину пожара в Запорожской областной инфекционной больницы устанавливают следователи

Об этом сообщает 061.

"Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей", - сказал Степанов.

По его словам, оборудование в корпусе было достаточно современным и новым.

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