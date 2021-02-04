"Не было возможности спасти этих людей": Степанов о пожаре в COVID-отделении в Запорожье

Об этом сообщает 061.

"Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей", - сказал Степанов.

По его словам, оборудование в корпусе было достаточно современным и новым.

Напомним, что главный врач Владимир Шинкаренко рассказал подробности пожара в COVID-больнице в Запорожье.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb