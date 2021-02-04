"Надежда есть и шансы хорошие": в Pfizer заявили о переговорах с Украиной о контракте на вакцину против COVID-19
Об этом заявила генеральный директор Pfizer Ukraine Звездная Целик, передает РБК-Украина ,
"Мы не можем начать коммуникацию очень подробную, так как препарат еще не зарегистрирован в Украине. Мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее", - отметил Целик.
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Она также добавила, что не согласна с тем, что Украина не начала вакцинацию из-за геополитики.
"Это был вопрос ... всех правительств, когда они заключали эти договора еще в июне-июле, когда только начиналась вторая стадия (клинических испытаний, - ред.). То есть надо было чуть быстрее (заказывать вакцину, - ред.). Мы прилагаем очень значительные усилия, чтобы эта вакцина была в Украине. Я могу сказать только то, что сейчас идут переговоры и контрактирование. Надежда есть и хорошие шансы ", - подчеркнула Целик.
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