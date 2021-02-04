"Мне кажется": в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия
Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook .
"В Украине запустили онлайн-платформу для жертв домашнего насилия "Мне кажется". Это своеобразный дневник, на страницах которого пострадавшие от насилия могут анонимно рассказать свою историю и прочитать рассказы тех, кто так же переживает трудный этап ", - говорится в сообщении.
Как отмечается, много историй жертв насилия схожи между собой, поэтому на платформе они выделяются в спецкатегории.
"Также каждый человек, который пишет свою историю, по желанию может оставить свои данные для обратной связи. Каждая история опубликована абсолютно анонимно, однако публикацией можно поделиться в социальных сетях и мессенджерах ", - говорится в сообщении.
Также, на платформе можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью в случае домашнего насилия.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти
-
Читайте также
-
-
29 января, 2021 Поймать Зеленского. Как Россия готовит с ОРДЛО петлю для Украины
-
29 января, 2021 Виталий Портников: Зеленский лишается и популярности, и власти