"Мне кажется": в Украине запустили сайт для жертв домашнего насилия

4 февраля, 2021, 20:15

Для украинцев запустили онлайн-платформу для жертв домашнего насилия "Мне кажется", где пострадавшие могут анонимно рассказать свою историю

Об этом сообщает пресс-служба Министерства юстиции в Facebook .

"В Украине запустили онлайн-платформу для жертв домашнего насилия "Мне кажется". Это своеобразный дневник, на страницах которого пострадавшие от насилия могут анонимно рассказать свою историю и прочитать рассказы тех, кто так же переживает трудный этап ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, много историй жертв насилия схожи между собой, поэтому на платформе они выделяются в спецкатегории.

"Также каждый человек, который пишет свою историю, по желанию может оставить свои данные для обратной связи. Каждая история опубликована абсолютно анонимно, однако публикацией можно поделиться в социальных сетях и мессенджерах ", - говорится в сообщении.

Также, на платформе можно найти контакты специальных служб, куда можно обратиться за помощью в случае домашнего насилия.

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